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Костомаров рассказал, как началась его болезнь, приведшая к ампутациям

Елизавета Кондрикова
19:20 23.09.2023
В начале января фигурист пожаловался на легкую простуду, кашель и боль в боку, но не подозревал о чем-то серьезном.
Костомаров рассказал, как началась его болезнь, приведшая к ампутациям
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости
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Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду, рассказал о легкой простуде и кашле в начале своей болезни, которая привела к ампутации стоп и кистей рук. Историей болезни спортсмен поделился в эфире телеканала НТВ.     

В начале января Костомаров жаловался на обычную простуду, к 8 января у него также обострилась боль в плече - старая травма, спортсмен решил заняться самолечением, пил обезболивающее, прыгал  в прорубь, лечился чаем с лимоном и медом, но 10 января попал в кардиореанимацию с пневмонией.

«Вполне вероятно, что накопление моей болезни, ее "забивание" обезболивающими ослабило иммунитет. Я попарился, залез в прорубь, поехал домой на такси. Кашлял, как из трубы, не мог откашляться...Думал, вызовем скорую, поставят капельницу, все закончится», - описал начало болезни спортсмен.

Романа Костомарова отправили в больницу с кашлем и болью в боку, о возможных страшных последствиях никто в семье фигуриста даже не думал. В больнице приняли решение ввести спортсмена в медикаментозную кому для спасения его жизни, а поддерживать его дыхание было возможно только с помощью аппарата ЭКМО. Через некоторое время врачи пришли к выводу о необходимости ампутировать обе стопы и голени обеих ног, а также ампутации кисти правой руки и нескольких пальцев левой.

Сегодня днем также стало известно о том, что врачи все еще продолжают борьбу за сохранение левой руки фигуриста, в то время как решение об ампутации правой руки было принято сразу. 

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