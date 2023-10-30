В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной

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Польские перевозчики планируют перекрыть все пункты пропуска с Украиной в рамках масштабной забастовки. Об этом сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром». Акция протеста может затянуться на два месяца, сообщили в ассоциации.

«3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины. Акция планируется на два месяца», - говорится в Telegram-канале ассоциации.

Сообщается, что причина недовольства польских перевозчиков - чрезмерная конкуренция после либерализации перевозок между Украиной и странами ЕС. Первое собрание участников протестной акции намечено вблизи пункта пропуска Корчова и уже согласовано с властями, сообщили в «Укравтопроме».

Польские перевозчики требуют ужесточить правила для иностранных игроков на рынке, вернуть украинцам разрешения и запретить регистрацию компаний в Польше.