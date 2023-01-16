СК России завел уголовное дело по факту крушения самолета в Непале

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения самолета в Непале, где погибли четверо граждан Российской Федерации.

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно данным СК РФ, 15 января поступила информация о крушении самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале по маршруту Катманду - Покхара. В результате происшествия погибли четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых были российские граждане - две женщины и двое мужчин.

«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщении.

В сообщении ведомства подчеркивается, что следователи находятся во взаимодействии с Министерством иностранных дел России.

Напомним, пассажирский самолет ATR 72, который выполнял рейс из Катманду, рухнул рядом с городом Покхара в Непале. В результате инцидента погибли четыре члена экипажа и 68 пассажиров. На борту упавшего самолета было четверо российских граждан.