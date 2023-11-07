Кабина ульяновского ИЛ-76, донецкий уголь и тверские косоворотки: что можно увидеть на выставке «Россия» на ВДНХ

Только в первый день работы выставку посетили больше 190 тысяч человек.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «Звезда»

Главной точкой притяжения в День народного единства стала новая грандиозная выставка «Россия», которая открылась в Москве на ВДНХ. Как связь времен и поколений, пространство, созданное в прошлом веке для демонстрации достижений народного хозяйства Советского Союза, сейчас превратилось в выставку достижений и возможностей российских регионов, включая новые. Все многообразие и единство нашей страны от Калининграда до Камчатки, от южных гор до северных морей.

В первый же день выставку посетили почти двести тысяч человек. Главное общее впечатление у всех одно - страна-то у нас оказывается вот какая огромная, необъятная, разнообразная, с невероятной природой, экономикой, ресурсами, историей, этническим и языковым разнообразием.

К моменту начала работы международной выставки в большинстве павильонов ВДНХ было уже не протолкнуться. Тысячи и тысячи людей со всей страны целыми семьями, несмотря на достаточно холодную погоду, пришли на главную выставочную площадку страны, чтобы эту самую страну, по сути, открыть для себя заново.

Впрочем, чтобы осмотреть стенд каждого региона в самом большом павильоне ВДНХ времени понадобиться тоже не мало. Каждая область, каждая республика России к подготовке своего стенда подошла так, чтобы пройти мимо было просто не возможно.

На стенде Ульяновской области кабина огромного военно-транспортного самолета ИЛ-76. Возможность почувствовать себя настоящим пилотом не оставила равнодушным ни одного мальчишку. В качестве инструктора губернатор области. Он говорит, что сейчас авиастроительная отрасль получила новый импульс развития и речь идет уже не просто о выпуске зарекомендовавших себя самолетов и их модернизации. Совсем скоро ульяновский авиазавод начнет строительство и совершенно новых машин для военно-транспортной авиации.

Парящий в небе российский МС-21 виден из далека. Гражданская авиация, это гордость и главная составляющая стенда Иркутской области. Здесь, в условиях жесточайших западных санкций создается полностью российский среднемагистральный лайнер МС-21. Полностью из российских узлов и компонентов. Самолет уже проходит испытания и совсем скоро начнет теснить в небе Боинги и Аэрбасы.

Еще один стенд, где не было отбоя от мальчишек и не только, это стенд Чеченской Республики. Раскрашенный в цвет хаки автомобиль, созданный в Гудермесе, стал настоящим местом притяжения для всех, кто не равнодушен к внедорожникам.

И все же, выставка-форум «Россия», далеко не только про успехи и достижения. Это скорее, более тесное знакомство с регионами страны, их природными богатствами, красотами и традициями. В Москву приехали посмотреть на других и себя показать, и превратили это в настоящий праздник.

О том, что представили Тверь, Калмыкия, Дагестан, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области смотрите в сюжете программы «Главное с Ольгой Беловой».