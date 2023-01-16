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Найти выживших: как спасатели разбирают завалы после обстрела Донецка боевиками

Андрей Аркадьев
Андрей Лазарев
18:12 16.01.2023
Двое мирных жителей погибли в Донецке в результате обстрела со стороны киевских формирований. Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку, также поврежден жилой дом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шум моторов спасательной техники практически не стихает в Калининском районе Донецка. Сотрудники МЧС работают без отдыха. Очень важно найти под обломками людей, пока не стало слишком поздно. Торговый центр, предположительно, разрушили ракеты американской РСЗО HIMARS.

Два жилых дома посечены осколкам, торговый комплекс, магазин и аптека стерты с лица земли. Мирные жители недоумевают, почему националисты уничтожают здания, которые не имеют никакого военного значения.

Четыре человека, которые в момент начала обстрела находились рядом со зданием, получили ранения. Мужчина с перебинтованной головой покинул место удара самостоятельно на поврежденном взрывной волной автомобиле. Остальных пострадавших забрала скорая помощь. Появилась информация о двоих погибших. Но спасатели продолжают искать выживших.

Несколько раз в течение дня спасатели объявляли режим тишины, чтобы услышать хоть какие-то сигналы от погребенных под завалами людей. Но каждый из сотрудников МЧС понимал, что сохраняется угроза повторного обстрела. Националисты часто бьют в одну и ту же точку повторно, чтобы убить как можно больше людей - спасателей, мирных жителей и журналистов, которые приезжают снимать последствия обстрела.

Так произошло и в этот раз, но эффективно сработала наша система ПВО - вражеская ракета была сбита. И работа МЧС в Калининском районе до сих пор не остановлена. Спасатели продолжают искать людей.

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