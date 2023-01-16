Жительница Донецка рассказала об ударе ВСУ по аптеке, где работала ее дочь

Жительница Донецка не могла дозвониться до своей дочери и выехала на место происшествия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мать сотрудницы аптеки в Донецке, куда попал снаряд украинских националистов, рассказала телеканалу «Звезда» подробности произошедшего.

«В полдевятого она пришла на работу, и я не могла все утро дозвониться. А потом я в Интернет залезла и узнала, что в аптеку попало. Но я еще надеялась, поэтому приехала сюда», - рассказала жительница Донецка.

Местная жительница до последнего надеется, что ее дочь Оксана, оказавшаяся под завалами, все еще жива.

«Это химикаты горят и пластик. Можно выжить в этих условиях? Я мало верю. Но я очень хочу. Она у меня последняя дочь», - сказала Наталья.

Напомним, что украинские националисты сегодня нанесли массированный удар по Калининскому району Донецка. Под обстрел попали торговый центр, аптека и два жилых дома. Боевики киевского режима попытались повторно нанести удар по Калининскому району Донецка в момент, когда спецслужбы приступили к разбору завалов. Однако наша система ПВО профессионально сработала и вражеская ракета была сбита.