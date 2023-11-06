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Иордания расценит выселение жителей Газы как объявление войны

Алина Луговая
15:24 06.11.2023
В Иордании будут рассматривать попытки выселения палестинцев из сектора Газа как объявление войны.
Иордания расценит выселение жителей Газы как объявление войны
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Иордания будет считать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана объявлением войны. Об этом заявил премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне.

«Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются "красной линией", Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны», - следует из поста премьера Иордании в соцсети Х.

Ранее стало известно, что армия Израиля приступила к подрыву тоннелей ХАМАС в Газе. Премьер страны Нетаньяху заявил, что не рассматривает прекращение огня, поскольку оно будет означать уступки варварству и терроризму.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Боевики ХАМАС выпустили по Израилю ряд ракет и объявили о начале операции «Потоп Аль-Аксы». Затем, проникнув в приграничные районы на юге Израиля, они взяли в заложники более 200 человек, многие из которых имеют двойное гражданство, в том числе американское, китайское, немецкое. Израиль начал ответную операцию «Железные мечи».

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