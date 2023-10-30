Израиль отверг возможное прекращение огня в секторе Газа

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Израиль не намерен приостанавливать боевые действия, а любые призывы к прекращению огня будут означать уступки палестинскому движению ХАМАС. С таким заявлением на брифинге выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Нападение на Израиль 7 октября он сравнил с атакой на Всемирный торговый центр в США 11 сентября.

«Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября. Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет», - цитирует РИА Новости заявления Нетаньяху.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло седьмого октября. Все началось с массированной ракетной атаки со стороны сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля приступила к военной операции «Железные мечи» против ХАМАС.

Сектор Газа оказался под огнем израильских военных. По данным телеканала Al Jazeera, за время обострения конфликта в Газе погибли более 8 300 человек, среди которых 3,5 тысячи - дети.