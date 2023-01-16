Украинские националисты выпустили три ракеты по Калининскому району Донецка

От обстрела со стороны националистов пострадали супермаркет, аптека и жилой дом.

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Украинские боевики утром 16 января атаковали Донецк снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), националисты выпустили три ракеты по Калининскому району города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 08:35 - н.п. Орловка - г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что в результате украинского обстрела снаряды попали в здания супермаркета и аптеки на остановке напротив мясокомбината. Вместе с тем пострадал жилой дом.

Незадолго до этого в СЦКК сообщили об обстреле Макеевки шестью ракетами из РСЗО со стороны украинских националистов.