Немецкие власти отказались комментировать возможную отставку министра обороны

Ранее издание Bild сообщило о том, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку.

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В Министерстве обороны ФРГ назвали информацию о скорой отставке главы ведомства Кристины Ламбрехт слухами, в правительстве страны эти сведения не комментируют. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это слухи, мы не комментируем», — сказал представитель военного ведомства.

В правительстве агентству также отказались предоставить комментарии.

Газета Bild в пятницу вечером распространила информацию о том, что Ламбрехт приняла решение о своем уходе с поста министра обороны.