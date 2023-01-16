После удара националистов по Калининскому району Донецка ранены три человека

Ранее информировалось, что украинские формирования атаковали город из реактивной артиллерии.

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В результате обстрела украинскими националистами Донецка пострадали трое мирных граждан. Под удар попал Калининский район города. Информацию предоставили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Вооруженные формирования Украины атаковали Калининский район Донецка, ранены три человека», - сообщили в ведомстве.

Утром 16 января снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) боевики атаковали Донецк. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), националисты выпустили три ракеты. От обстрела со стороны националистов пострадали супермаркет, аптека и жилой дом.

Немногим ранее украинские боевики нанесли по Макеевке удары шестью ракетами из реактивной артиллерии. Обстрел производился в 4 часа утра из населенного пункта Очеретино.