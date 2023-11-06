Боррель: конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Украины ЕС
Ближневосточный конфликт уже оказывает влияние на поддержку Киева со стороны Европейского союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Не забывайте об Украине», - приводит ТАСС его словам после длинной речи о конфликте на Ближнем Востоке на конференции послов стран ЕС.
Дипломат также добавил, что кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику Европы в отношении Украины.
Глава дипломатии ЕС также призвал послов стран - членов Европейского союза «бороться, не покладая рук, по всему миру» с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.
Кроме того, в своем выступлении Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена. По его словам, текущий конфликт на Ближнем Востоке усиливает обвинения в двойных стандартах.
Ранее глава евродипломатии на встрече с главами европейских внешнеполитических ведомств огорчился отсутствию вопросов про Украину и призвал не забывать о ней. Основную часть общения с журналистами глава дипломатии Евросоюза посвятил палестино-израильскому конфликту.
Также Палата представителей американского Конгресса проголосовала за помощь Израилю отдельно от Украины. Республиканцы предложили документ, по которому предусматривается помощь в $14,3 млрд, но в нем не упоминалась Украина.