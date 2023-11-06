Боррель: конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Украины ЕС

Боррель в выступлении на конференции послов стран ЕС признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена.

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Ближневосточный конфликт уже оказывает влияние на поддержку Киева со стороны Европейского союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Не забывайте об Украине», - приводит ТАСС его словам после длинной речи о конфликте на Ближнем Востоке на конференции послов стран ЕС.

Дипломат также добавил, что кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику Европы в отношении Украины.

Глава дипломатии ЕС также призвал послов стран - членов Европейского союза «бороться, не покладая рук, по всему миру» с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

Кроме того, в своем выступлении Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена. По его словам, текущий конфликт на Ближнем Востоке усиливает обвинения в двойных стандартах.

Ранее глава евродипломатии на встрече с главами европейских внешнеполитических ведомств огорчился отсутствию вопросов про Украину и призвал не забывать о ней. Основную часть общения с журналистами глава дипломатии Евросоюза посвятил палестино-израильскому конфликту.

Также Палата представителей американского Конгресса проголосовала за помощь Израилю отдельно от Украины. Республиканцы предложили документ, по которому предусматривается помощь в $14,3 млрд, но в нем не упоминалась Украина.