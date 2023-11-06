В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель: конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Украины ЕС

Игнат Далакян
13:16 06.11.2023
Боррель в выступлении на конференции послов стран ЕС признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена.
Боррель: конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Украины ЕС
© Фото: Mohammad Faiq, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Ближневосточный конфликт уже оказывает влияние на поддержку Киева со стороны Европейского союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Не забывайте об Украине», - приводит ТАСС его словам после длинной речи о конфликте на Ближнем Востоке на конференции послов стран ЕС.

Дипломат также добавил, что кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику Европы в отношении Украины.

Глава дипломатии ЕС также призвал послов стран - членов Европейского союза «бороться, не покладая рук, по всему миру» с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

Кроме того, в своем выступлении Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена. По его словам, текущий конфликт на Ближнем Востоке усиливает обвинения в двойных стандартах.

Ранее глава евродипломатии на встрече с главами европейских внешнеполитических ведомств огорчился отсутствию вопросов про Украину и призвал не забывать о ней. Основную часть общения с журналистами глава дипломатии Евросоюза посвятил палестино-израильскому конфликту.

Также Палата представителей американского Конгресса проголосовала за помощь Израилю отдельно от Украины. Республиканцы предложили документ, по которому предусматривается помощь в $14,3 млрд, но в нем не упоминалась Украина.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:16 В стране и мире
Боррель: конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Украины ЕС
11:09 В стране и мире
Более 200 мирных жителей погибли в секторе Газа за ночь из-за действий ЦАХАЛ
10:09 В стране и мире
Видео
В МО показали, как «Ланцет» уничтожает украинское авто для подвоза боеприпасов
09:07 В стране и мире
РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось
09:04 В стране и мире
Уголовное дело возбуждено против стрелявшего у ресторана в Москве боксера Иванова
Популярное
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.