Боррель огорчился отсутствию вопросов про Украину и призвал не забывать о ней

Боррель сообщил, что на встрече глав МИД стран-участниц ЕС планируется обсудить Украину, Карабах и борьбу с обходом европейских санкций против России.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза призвал не забывать об Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Посвятив основную часть общения с журналистами палестино-израильскому конфликту, Боррель лишь в конце коротко затронул украинский вопрос.

«Украина. Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке», - заявил Боррель.

Кроме того, вопросов об Украине от прессы не поступало. Глава евродипломатии также упомянул и другие темы, которые будут обсуждать министры, в том числе Карабах и борьбу с обходом европейских санкций против России.

Ранее политолог Михайлов заявил в беседе со «Звездой», что на фоне обострения палестино-израильского конфликта поддержка Киева Западом уйдет на второй план. Он напомнил, что помощь Киеву осуществляется в том числе с американских складов, расположенных в Израиле.