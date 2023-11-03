Палата представителей США проголосовала за помощь Израилю отдельно от Украины

Демократы в сенате пообещали не рассматривать такой вариант, а Байден намерен наложить на него вето.

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Законопроект о помощи Израилю одобрен по итогам голосования в палате представителей конгресса США, сообщает ТАСС. Предложенный республиканцами документ предусматривает выделение $14,3 млрд помощи и в нем не упоминается Украина.

Законопроект поддержали 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196. Дальше документ рассмотрит сенат конгресса США, где большинство принадлежит демократам. Ранее их лидер в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил о намерении не принимать его к рассмотрению.

В Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект. Администрация Байдена предлагала конгрессменам принять пакет помощи на $105,85 млрд, из которых $61,4 млрд предназначалось для Киева, $14,3 млрд - для Тель-Авива. $9,15 млрд предлагалось направить на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта, а $13,6 млрд - на охрану южных границ США и борьбу с нелегальной миграцией.