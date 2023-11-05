Эксперт Хлебников: «Хезболла» не будет рисковать электоратом ради войны с ЦАХАЛ
Эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников в беседе со «Звездой» оценил вероятность начала прямых столкновений между ливанской военизированной организацией «Хезболла» и Израилем.
«Вероятность какой-то большой региональной войны, наверное, не такая большая. Ни Ливан с "Хезболлой", ни Иран не будут напрямую вмешиваться в конфликт с Израилем. Хотя опять же повторюсь: возможно все», - сказал он.
По его словам, не все население Ливана является сторонниками «Хезболлы», поэтому большая часть жителей страны выступает против эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«Потому что в случае начала боевых действий Ливан подвергнется массированным обстрелам, будут жертвы среди мирного населения», - объяснил собеседник телеканала.
Хлебников добавил, что руководству «Хезболлы» не выгодно терять свою электоральную базу и создавать проблемы внутри страны.
В пятницу, 3 ноября, глава «Хезболлы» Сейед Насралла заявил, что шансы перетекания военных действий между организацией и еврейским государством в широкомасштабную войну вполне реальны. Он отметил, что победа сектора Газа в конфликте отвечает интересам всех стран-соседей, а также призвал арабские государства прекратить экспорт нефти в Израиль. Накануне Reuters сообщило, что «Хезболла» запустила в сторону Израиля мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. По данным агентства, пуск был осуществлен в направлении позиций ЦАХАЛ в районе населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.