ЦАХАЛ получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа

Израильские военные обнаружили «множество точек доступа» в тоннели в ходе оперативной деятельности в северной части анклава.

© Видео: IDF, Twitter © Фото: IDF, X (Twitter)

Солдаты Армии обороны Израиля обнаружили несколько входов в подземные тоннели палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ, опубликовав также видео.

«Военные ЦАХАЛ обнаружили множество точек доступа (в тоннели. - Прим. ред.) в ходе оперативной деятельности в северной части сектора Газа», - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте израильских ВС в социальной сети X.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные с момента начала боевых действий уничтожили 10 высокопоставленных полевых командиров ХАМАС. Он уточнил, что среди ликвидированных полевых командиров есть те, кто имел непосредственное отношение к планированию и осуществлению атаки на Израиль 7 октября.

Накануне американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника написала, что ЦАХАЛ возьмет Газу, но не успеет уничтожить ХАМАС. Издание отмечает, что авиаудары израильской армии по густонаселенному району на севере анклава, в результате которых погибло множество мирных граждан, усиливают опасения, что война может распространиться на второй фронт - гораздо более крупный Западный берег.