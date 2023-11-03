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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 10 высокопоставленных командиров ХАМАС

Ян Брацкий
22:31 03.11.2023
Среди ликвидированных командиров ХАМАС есть организаторы атаки на Израиль седьмого октября, заявили в ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 10 высокопоставленных командиров ХАМАС
© Фото: Israel Defense ForcesXinHua Global Look Press
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Армия обороны Израиля с момента начала боевых действий ликвидировала десять высокопоставленных полевых командиров ХАМАС. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Мы преследуем и уничтожаем полевых командиров ХАМАС», - приводит его заявление издание The Times of Israel.

По словам Хагари, среди ликвидированных полевых командиров есть те, кто имел непосредственное отношение к планированию и осуществлению атаки на Израиль седьмого октября.

Ранее в израильской армии сообщили о гибели руководителя подразделения противотанковых ракет ХАМАС Мухаммеда А’Сара в секторе Газа. Сообщалось, что он ликвидирован в результате авиационного удара. Израиль уверен, что командир лично руководил своими подразделениями во время боестолкновений с ЦАХАЛ в городских кварталах Газы.

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