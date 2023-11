В стране и мире Палестино-израильский конфликт В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 10 высокопоставленных командиров ХАМАС Ян Брацкий Среди ликвидированных командиров ХАМАС есть организаторы атаки на Израиль седьмого октября, заявили в ЦАХАЛ. © Фото: Israel Defense ForcesXinHua Global Look Press Читайте нас на: Армия обороны Израиля с момента начала боевых действий ликвидировала десять высокопоставленных полевых командиров ХАМАС. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Мы преследуем и уничтожаем полевых командиров ХАМАС», - приводит его заявление издание The Times of Israel. По словам Хагари, среди ликвидированных полевых командиров есть те, кто имел непосредственное отношение к планированию и осуществлению атаки на Израиль седьмого октября. Ранее в израильской армии сообщили о гибели руководителя подразделения противотанковых ракет ХАМАС Мухаммеда А’Сара в секторе Газа. Сообщалось, что он ликвидирован в результате авиационного удара. Израиль уверен, что командир лично руководил своими подразделениями во время боестолкновений с ЦАХАЛ в городских кварталах Газы. Экспертное мнение и аналитика