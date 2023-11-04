NYT: Израиль возьмет Газу, но не успеет уничтожить ХАМАС

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В Израиле не уверены, что армии хватит времени, чтобы искоренить все силы палестинского движения ХАМАС, из-за общественного давления. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.

Израильские авиаудары по густонаселенному району на севере сектора Газа, в результате которых погибли множество мирных жителей, усиливают опасения, что война может распространиться на второй фронт: гораздо более крупный Западный берег.

Ужасающие изображения убитых и раненых усиливают международное давление на Израиль, пишет издание. В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху распорядиться о «гуманитарной паузе» в операции, чтобы можно было доставить большее количество помощи мирным жителям и большему количеству людей покинуть сектор.

Но Нетаньяху, похоже, отверг идею приостановки военной кампании, заявив, что любое прекращение огня будет зависеть от освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

В итоге войска захватят контроль над сектором Газа, считает высокопоставленный израильский чиновник. Военные утверждают, что убили сотни боевиков ХАМАС. Но мировое общественное мнение резко настроено против Израиля, поэтому у Тель-Аива может не оказаться достаточно времени, чтобы искоренить силы ХАМАС. По словам израильских лидеров, это может занять месяцы.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. «За» проголосовали 120 государств, «против» - 14, и еще 45 участников ГА ООН воздержались.