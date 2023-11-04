В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

NYT: Израиль возьмет Газу, но не успеет уничтожить ХАМАС

Владимир Рубанов
05:20 04.11.2023
Мировое общественное мнение резко настроено против Израиля, отмечает издание.
NYT: Израиль возьмет Газу, но не успеет уничтожить ХАМАС
© Фото: IDF XinHua Globallook Press
Читайте нас на:

В Израиле не уверены, что армии хватит времени, чтобы искоренить все силы палестинского движения ХАМАС, из-за общественного давления. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.

Израильские авиаудары по густонаселенному району на севере сектора Газа, в результате которых погибли множество мирных жителей, усиливают опасения, что война может распространиться на второй фронт: гораздо более крупный Западный берег.

Ужасающие изображения убитых и раненых усиливают международное давление на Израиль, пишет издание. В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху распорядиться о «гуманитарной паузе» в операции, чтобы можно было доставить большее количество помощи мирным жителям и большему количеству людей покинуть сектор.

Но Нетаньяху, похоже, отверг идею приостановки военной кампании, заявив, что любое прекращение огня будет зависеть от освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

В итоге войска захватят контроль над сектором Газа, считает высокопоставленный израильский чиновник. Военные утверждают, что убили сотни боевиков ХАМАС. Но мировое общественное мнение резко настроено против Израиля, поэтому у Тель-Аива может не оказаться достаточно времени, чтобы искоренить силы ХАМАС. По словам израильских лидеров, это может занять месяцы.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. «За» проголосовали 120 государств, «против» - 14, и еще 45 участников ГА ООН воздержались.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.