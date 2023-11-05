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В ЦАХАЛ заявили о более чем 2 500 пораженных объектах ХАМАС с начала операции

Максим Крюков
10:01 05.11.2023
Армия обороны Израиля продолжает отправлять самолеты для авиаударов по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления ХАМАС в секторе Газа.
© Видео: idfofficial, Telegram © Фото: Ahmad Hasaballah, Keystone Press Agency, Global Look Press
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С начала наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 2 500 объектам ХАМАС. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

Командование израильских ВС заявило, что военные продолжают «уничтожать террористов в ближнем бою» и отправлять авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления палестинского движения на территории анклава.

В ночь на 5 ноября израильская армия направила самолеты для атаки на военный комплекс ХАМАС, «где располагались центры управления и контроля, наблюдательные пункты и дополнительная террористическая инфраструктура», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военнослужащие обнаружили «множество точек доступа» к подземным тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа. Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о ликвидации 10 высокопоставленных полевых командиров палестинского движения. Среди уничтоженных руководителей ХАМАС были организаторы атаки на Израиль 7 октября.

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