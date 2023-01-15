Пассажир рухнувшего в Непале самолета снял на видео момент катастрофы

Пассажирский самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Непале при заходе на посадку в городе Покхар, погибли все пассажиры и члены экипажа.

© Видео: Sonu Jaiswal, Facebook* © Фото: Sonu Jaiswal, Facebook*

Спасатели извлекли из-под обломков разбившегося в Непале пассажирского самолета мобильный телефон одного из его пассажиров. На нем обнаружили видеозапись последних минут полета лайнера перед катастрофой, сообщает индийский телеканал NDTV. Предположительно, погибший пассажир вел прямую трансляцию посадки в Facebook* (принадлежит компании Meta Platforms Inc, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).

Видео начинается с вида на крыло. На фоне звучит речь пассажиров, внизу видны постройки, самолет заходит на посадку. В следующие секунды раздаются крики, трансляция продолжается, но в кадре уже видны языки пламени.

Как выяснилось позже, все летевшие на борту пассажирского АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines погибли. Это 68 пассажиров, включая автора видео, а также четыре члена экипажа. Разбившийся самолет следовал рейсом из Катманду в Покхару. Среди жертв авиакатастрофы четверо россиян. Возможной причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Более точно на этот вопрос ответят члены комиссии по расследованию.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации