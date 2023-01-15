В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажир рухнувшего в Непале самолета снял на видео момент катастрофы

Ян Брацкий
22:01 15.01.2023
Пассажирский самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Непале при заходе на посадку в городе Покхар, погибли все пассажиры и члены экипажа.
© Видео: Sonu Jaiswal, Facebook* © Фото: Sonu Jaiswal, Facebook*
Читайте нас на:

Спасатели извлекли из-под обломков разбившегося в Непале пассажирского самолета мобильный телефон одного из его пассажиров. На нем обнаружили видеозапись последних минут полета лайнера перед катастрофой, сообщает индийский телеканал NDTV. Предположительно, погибший пассажир вел прямую трансляцию посадки в Facebook* (принадлежит компании Meta Platforms Inc, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).

Видео начинается с вида на крыло. На фоне звучит речь пассажиров, внизу видны постройки, самолет заходит на посадку. В следующие секунды раздаются крики, трансляция продолжается, но в кадре уже видны языки пламени.

Как выяснилось позже, все летевшие на борту пассажирского АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines погибли. Это 68 пассажиров, включая автора видео, а также четыре члена экипажа. Разбившийся самолет следовал рейсом из Катманду в Покхару. Среди жертв авиакатастрофы четверо россиян. Возможной причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Более точно на этот вопрос ответят члены комиссии по расследованию.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:01 В стране и мире
Видео
Пассажир рухнувшего в Непале самолета снял на видео момент катастрофы
19:09 В стране и мире
Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян
18:04 В стране и мире
Спектакль «Лес», в котором играл Назаров, отменили в МХТ им. Чехова
17:58 В стране и мире
«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах
16:54 В стране и мире
Все находившиеся на борту рухнувшего в Непале самолета погибли
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.