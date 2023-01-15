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Столтенберг анонсировал новые оружейные поставки на Украину

Ян Брацкий
21:06 15.01.2023
Йенс Столтенберг приветствовал решение США, Германии и Франции поставить на Украину танки и легкие бронетранспортеры.
Столтенберг анонсировал новые оружейные поставки на Украину
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Объемы поставок западного оружия в зону украинского конфликта будут нарастать. В этом уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. С его слов, союзникам по Североатлантическому альянсу известно о военных нуждах официального Киева и это станет предметом обсуждения в ходе ближайшей встречи союзников на американской базе «Рамштайн» в Германии. Столтенберг рассчитывает по ее итогам объявить о наращивании военной помощи режиму Зеленского.

«Я очень приветствую решение Германии и США о поставках бронетранспортеров. Как и согласие Франции поставить легкие боевые танки. Я уверен, что другие союзники также объявят о новой помощи в Рамштайне», - уточнил Столтенберг в интервью газете Handelsblatt.

Ранее генсек Альянса призвал страны-участницы блока готовиться к затяжному противостоянию на Украине. С его слов, недооценивать Россию нельзя, так как она обладает огромными возможностями.

Россия неоднократно предупреждала страны коллективного Запада об опасности накачивания Украины оружием и даже направила официальную ноту по этому поводу.

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