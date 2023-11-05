В стране и мире ЦАХАЛ заявил о взятии рубежей на побережье сектора Газа Иван Жарков Армия обороны Израиля сообщает о занятии новых позиций вдоль побережья. © Фото: Atia DarwishKeystone Press Agency Читайте нас на: Военнослужащие 36-й дивизии израильской армии продвинулась вглубь палестинского анклава и закрепилась на позициях вдоль побережья, передает RT со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ. «Солдаты 36-й дивизии пробились вглубь сектора Газа и заняли позиции вдоль побережья», — сказано в сообщении. Целью этих маневров является окружение подразделений ХАМАС в Газе. Во время наземной операции против ХАМАС солдаты 36-й дивизии армии Израиля ликвидировали более 300 бойцов палестинского движения, передает пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее сообщалось о вскрытии израильскими военными многочисленных точек доступа в подземные тоннели боевиков под сектором Газа. Напомним, 2 ноября в ЦАХАЛ заявили о сплошном окружении Газы. По словам представителей Армии обороны Израиля, операция будет продолжаться до тех пор, когда все ответственные за атаки на Израиль 7 октября будут уничтожены. Экспертное мнение и аналитика