ЦАХАЛ заявил о взятии рубежей на побережье сектора Газа
Военнослужащие 36-й дивизии израильской армии продвинулась вглубь палестинского анклава и закрепилась на позициях вдоль побережья, передает RT со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.
«Солдаты 36-й дивизии пробились вглубь сектора Газа и заняли позиции вдоль побережья», — сказано в сообщении.
Целью этих маневров является окружение подразделений ХАМАС в Газе.
Во время наземной операции против ХАМАС солдаты 36-й дивизии армии Израиля ликвидировали более 300 бойцов палестинского движения, передает пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось о вскрытии израильскими военными многочисленных точек доступа в подземные тоннели боевиков под сектором Газа.
Напомним, 2 ноября в ЦАХАЛ заявили о сплошном окружении Газы. По словам представителей Армии обороны Израиля, операция будет продолжаться до тех пор, когда все ответственные за атаки на Израиль 7 октября будут уничтожены.