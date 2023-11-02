Представитель армии Израиля заявил о полном окружении города Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа - крупнейший город палестинского эксклава сектор Газа, заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. Об этом сообщило израильское издание Haaretz.

«Войска атаковали аванпосты и штаб-квартиру ХАМАС в городе, а наземные солдаты вступили в уличные бои с боевиками», - сказал Хагари на вечернем брифинге для журналистов.

Уточняется, что окружение города произошло через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что войска ЦАХАЛ прошли окраины Газы и действуют глубоко внутри города.

Накануне генерал бригады израильской армии сообщал о подходе войск к воротам города Газа. По его словам, ЦАХАЛ уничтожил значительную часть потенциала ХАМАС и готовится «решительно покончить» с палестинским движением.