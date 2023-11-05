В аэропорту Гамбурга возобновили воздушное движение

Аэропорт был закрыт из-за захвата в заложники 4-летнего ребенка, мужчина прорвался на летное поле в попытке покинуть страну и уехать в Турцию.

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Аэропорт Гамбурга вновь открыт для прилетов и отправлений самолетов после приостановки работы в связи с захватом заложника. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы аэропорта в социальной сети X.

«Возобновились первые взлеты и посадки. Тем не менее сегодня по-прежнему происходят отмены и задержки», - сообщают представители аэропорта.

В воздушной гавани также призвали туристов внимательно следить за информацией и при необходимости обращаться к представителям своих авиаперевозчиков.

Напомним, аэропорт в городе Гамбург был закрыт почти сутки в связи с неправомерными действиями мужчины вечером в субботу 4 ноября. Злоумышленник, в попытке добиться его перевозки в Турцию, взял в заложники своего 4-летнего ребенка, бросал из салона автомобиля горящие бутылки, предположительно «коктейли Молотова». Также были слышны выстрелы.

Сегодня нарушитель сдался полиции, правоохранители вели переговоры в течение 18 часов в присутствии психологов.