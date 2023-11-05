Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина сдался полиции

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Ворвавшийся вечером в субботу 4 ноября в аэропорт Гамбурга мужчина, который удерживал в заложниках 4-летнего ребенка, сдался полиции. Об этом стало известно из сообщения правоохранительных органов в социальной сети X.

«Подозреваемый вместе со своей дочерью вышел из машины. Мужчина был задержан оперативниками без сопротивления. Ребенок, похоже, не пострадал», - говорится в заявлении.

Уточняется, что захват заложников завершился бескровно, переговоры об освобождении ребенка велись в течение 18 часов.

Мужчина требовал вылета в Турцию, он стремился покинуть страну вместе с ребенком, забрав ранее малыша у его матери. Женщина предупредила полицию о том, что злоумышленник направлялся в аэропорт.

Известно, что он успел совершить несколько выстрелов, находясь внутри своего автомобиля, и бросить на территорию аэропорта несколько горящих бутылок, напоминающих «коктейли Молотова».