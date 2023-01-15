В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белова, Метлина и другие журналисты «Звезды» попали в новый санкционный список Киева

Анна Назайкина
16:59 15.01.2023
Также в списке оказались представители других российских СМИ - Борис Корчевников, Семен Пегов, Екатерина Стриженова, Дмитрий Губерниев и др.
Белова, Метлина и другие журналисты «Звезды» попали в новый санкционный список Киева
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Журналисты «Звезды» попали в новый санкционный список Киева. Перечень сегодня появился на официальном сайте президента Украины. Указ Владимира Зеленского уже вступил в силу.

В нем оказались генпродюсер Борис Яновский, автор и ведущая программы «Главное с Ольгой Беловой» Ольга Белова, ведущая программы «Между тем» Наталия Метлина, ведущий программы «Скрытые угрозы» Николай Чиндяйкин, ведущий программы «Здравствуйте, товарищи!» Михаил Шахназаров.

Кроме того, в «черный список» попали корреспонденты Константин Коковешников и Валентин Гвоздев.

В общей сложности в списке оказались 198 человек. Среди них числятся представители других российских СМИ - Борис Корчевников, Семен Пегов, Екатерина Стриженова, Дмитрий Губерниев и др.

В тексте утверждается, что глава государства постановил ввести соответствующее решение, контроль за его исполнением был возложен на Совет нацбезопасности страны. Экономические рестрикции в отношении вышеупомянутых лиц будут действовать в течение десяти лет.

Ранее Канадой были введены санкции против телеканала «Звезда», а также свыше тридцати физических лиц.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:59 В стране и мире
Белова, Метлина и другие журналисты «Звезды» попали в новый санкционный список Киева
16:54 В стране и мире
Все находившиеся на борту рухнувшего в Непале самолета погибли
16:33 В стране и мире
Минобороны Великобритании опровергло новости о передаче Киеву вертолетов Apache
14:28 В стране и мире
Путин: ситуация в экономике России лучше, чем прогнозировали противники
13:29 В стране и мире
«Мтавари архи»: умер актер Вахтанг Кикабидзе
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.