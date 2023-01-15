Белова, Метлина и другие журналисты «Звезды» попали в новый санкционный список Киева

Также в списке оказались представители других российских СМИ - Борис Корчевников, Семен Пегов, Екатерина Стриженова, Дмитрий Губерниев и др.

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Журналисты «Звезды» попали в новый санкционный список Киева. Перечень сегодня появился на официальном сайте президента Украины. Указ Владимира Зеленского уже вступил в силу.

В нем оказались генпродюсер Борис Яновский, автор и ведущая программы «Главное с Ольгой Беловой» Ольга Белова, ведущая программы «Между тем» Наталия Метлина, ведущий программы «Скрытые угрозы» Николай Чиндяйкин, ведущий программы «Здравствуйте, товарищи!» Михаил Шахназаров.

Кроме того, в «черный список» попали корреспонденты Константин Коковешников и Валентин Гвоздев.

В общей сложности в списке оказались 198 человек. Среди них числятся представители других российских СМИ - Борис Корчевников, Семен Пегов, Екатерина Стриженова, Дмитрий Губерниев и др.

В тексте утверждается, что глава государства постановил ввести соответствующее решение, контроль за его исполнением был возложен на Совет нацбезопасности страны. Экономические рестрикции в отношении вышеупомянутых лиц будут действовать в течение десяти лет.

Ранее Канадой были введены санкции против телеканала «Звезда», а также свыше тридцати физических лиц.