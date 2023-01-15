Захарова: жду, когда Зеленский подведет под санкции «подельников» Вовк Хрюшу и Степашку

Сегодня президент Украины ввел санкции против 198 человек. В «черном списке» оказалась и 80-летняя артистка.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ждет когда президент Украины Владимир Зеленский внесет в новый санкционный список «подельников» народной артистки РФ Ангелины Вовк Хрюшу и Степашку.

Хрюша и Степашка - это персонажи детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», в которой Вовк проработала ведущей в течение двадцати лет.

«Если теперь уже и Ангелина Вовк “угрожает национальной безопасности Украины”, то ее два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесет», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Сегодня украинский лидер Зеленский ввел санкции против 198 человек. В «черном списке» оказалась и 80-летняя Вовк.