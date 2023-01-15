Спектакль «Лес», в котором играл Назаров, отменили в МХТ им. Чехова

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В Московском художественном театре им. А.П.Чехова отменили спектакль «Лес», в котором ранее играл народный артист России Дмитрий Назаров.

Напомним, накануне стало известно, что худрук театра актер Константин Хабенский уволил Назарова вместе с женой Ольгой Васильевой. Утверждалось, что решение были принято в связи с негативным высказываниями супругов в отношении спецоперации.

«21 января на Основной сцене вместо спектакля "Лес" будет сыгран спектакль "№ 13D". Билеты действительны. Если вы хотите вернуть билеты, сделать это можно по месту покупки до начала спектакля», - указано в новости на сайте МХТ.

В театре извинились перед зрителям за доставленные неудобства, о причинах переноса в сообщении ничего не говорится.

В воплощенной на сцене комедии Александра Островского Назаров исполнял роль пешего путешественника Геннадия Несчастливцева.

Накануне роли актера и его имя исчезли с сайта театра. Речь идет о спектаклях «Лес» и «Мастер и Маргарита», где Назаров играл Воланда.