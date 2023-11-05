Путин посетит Казахстан с официальным визитом

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Официальный визит Владимира Путина в Казахстан запланирован на следующую неделю. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

В рамках этой поездки запланирована встреча президента России с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Дата и регламент предстоящего визита пока не обнародованы.

Напомним, что президент Казахстана посещал Россию в начале октября. В рамках той поездки президенты России, Казахстана и Узбекистана приняли участие в запуске транзитного газопровода из России в Узбекистан через территорию Казахстана. В середине октября президенты трех стран неформально встретились в Пекине, где в тот момент проходил форум «Один пояс - один путь».