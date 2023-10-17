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Путин провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым в Пекине

Сергей Лебедев
21:03 17.10.2023
Руководители стран обсудили текущие вопросы.
Путин провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым в Пекине
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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В Пекине российский лидер Владимир Путин провел неформальную встречу с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Руководители стран обсудили текущие вопросы, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке, добавил пресс-секретарь президента. Там, напомним, там на прошлой неделе прошел саммит СНГ.

В Пекин главы государств прибыли для участия в форуме «Один пояс - один путь». Сегодня Владимир Путин уже встретился и с руководителем КНР Си Цзиньпином.

С глазу на глаз они поговорят уже завтра. Глав государств ждет продолжительное общение.

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