Путин прокатил Мирзиеева на внедорожнике Aurus

Российский лидер сам сел за руль автомобиля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Президент Владимир Путин лично показал узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву возможности внедорожника AURUS. Российский лидер сам сел за руль автомобиля, а затем он заехал за руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Показывают нашу новую машину», - сказал Владимир Путин, встречая казахстанского президента.

Напомним, сегодня российский лидер запустил транзит газа в Узбекистан через территорию Казахстана. На торжественной церемонии присутствовали Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.