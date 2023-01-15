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Все находившиеся на борту рухнувшего в Непале самолета погибли

Ян Брацкий
16:54 15.01.2023
Возможной причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность, точный ответ в течение 45 дней дадут члены госкомиссии.
Все находившиеся на борту рухнувшего в Непале самолета погибли
© Фото: ТРК "Звезда"
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Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале, погибли. Об этом заявил представитель перевозчика Пемба Шерпа.

«Все погибли - 68 пассажиров и четыре члена экипажа», - сказал он ТАСС.

Сейчас на месте крушения турбовинтового ATR 72 продолжается поисковая операция. Спасатели извлекли из под обломков тела почти всех пассажиров, поиски еще четверых продолжаются.

Разбившийся самолет следовал из Катманду. Крушение произошло между старым и новым аэропортом Покхара. Среди пассажиров злополучного рейса были четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.

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