В Турции применили водометы и газ против пытавшихся проникнуть на базу США

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Турецкие силовики использовали водометы против толпы, митингующей в поддержку Палестины - они пытались прорваться к базе Инджирлик, на которой находятся военнослужащие Соединенных Штатов, передает ТАСС, ссылаясь на очевидца. Кадры с места появились в социальных сетях.

«После завершения митинга организаторы призвали всех расходиться, но некоторые решили выдвинуться в сторону базы Инджирлик. Против них были применены водометы», - приводит агентство слова очевидца.

По информации DHA, полицейским также пришлось применить слезоточивый газ против митингующих. Как утверждается, демонстранты пытались добиться закрытия базы на фоне ситуации в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Турция отозвала своего посла из Израиля. Позже в Тель-Авиве завили, что такое решение сблизило Анкару и ХАМАС. Впоследствии палестинское движение поддержало решение израильских властей.