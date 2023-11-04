В ХАМАС поприветствовали решение Турции отозвать посла из Израиля
Палестинское движение ХАМАС одобрило решение Турции отозвать своего посла из Израиля для консультаций на фоне действий Тель-Авива в секторе Газа. Об этом сообщили в RT со ссылкой на РИА Новости.
«Мы приветствуем решение Турецкой Республики отозвать своего посла из преступного сионистского образования (Израиля - прим.ред.) на фоне продолжения его агрессии и геноцида осаждённого палестинского народа», - говорится в сообщении движения.
Сегодня днем стало известно об отзыве турецкого посла из Израиля вследствие продолжающихся нападений израильской армии на сектор Газа и развивающейся гуманитарной катастрофы в регионе.
Свой ответ на это решение также дало МИД Израиля, в ведомстве посчитали, что оно представляет собой шаг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону движения ХАМАС.