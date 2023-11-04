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В ХАМАС поприветствовали решение Турции отозвать посла из Израиля

Елизавета Кондрикова
21:11 04.11.2023
Ранее в Турции заявили об отзыве своего посла вследствие продолжающихся нападений на сектор Газа, что приводит к гуманитарной катастрофе в регионе.
В ХАМАС поприветствовали решение Турции отозвать посла из Израиля
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС одобрило решение Турции отозвать своего посла из Израиля для консультаций на фоне действий Тель-Авива в секторе Газа. Об этом сообщили в RT со ссылкой на РИА Новости. 

«Мы приветствуем решение Турецкой Республики отозвать своего посла из преступного сионистского образования (Израиля - прим.ред.) на фоне продолжения его агрессии и геноцида осаждённого палестинского народа», - говорится в сообщении движения.

Сегодня днем стало известно об отзыве турецкого посла из Израиля вследствие продолжающихся нападений израильской армии на сектор Газа и развивающейся гуманитарной катастрофы в регионе. 

Свой ответ на это решение также дало МИД Израиля, в ведомстве посчитали, что оно представляет собой шаг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону движения ХАМАС. 

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