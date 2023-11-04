Турция отозвала своего посла из Израиля

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от диалога с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Министерство иностранных дел Турции заявило об отзыве посла в Тель-Авиве для консультаций на фоне действий Армии обороны Израиля в секторе Газа.

«Ввиду разворачивающейся гуманитарной катастрофы в секторе Газа, вызванной продолжающимися нападениями Израиля на мирное население <...> решено отозвать нашего посла в Тель-Авиве <...> в Анкару для консультаций», - говорится в релизе турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от дальнейшего диалога с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Кроме того, турецкий лидер предупредил, что у официальной Анкары больше не будет доверия к мировой системе, если Израиль не понесет ответственность за «военные преступления и нарушения прав человека».