Турция отозвала своего посла из Израиля
Министерство иностранных дел Турции заявило об отзыве посла в Тель-Авиве для консультаций на фоне действий Армии обороны Израиля в секторе Газа.
«Ввиду разворачивающейся гуманитарной катастрофы в секторе Газа, вызванной продолжающимися нападениями Израиля на мирное население <...> решено отозвать нашего посла в Тель-Авиве <...> в Анкару для консультаций», - говорится в релизе турецкого внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от дальнейшего диалога с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Кроме того, турецкий лидер предупредил, что у официальной Анкары больше не будет доверия к мировой системе, если Израиль не понесет ответственность за «военные преступления и нарушения прав человека».