«Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской казарме на границе с Ливаном
Также под удар попал израильский военный объект Джал ад-Дир.
© Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press
Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о нанесении ракетного удара по израильской казарме Авемим и военному объекту Израиля на границе с Ливаном.
«В воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами», - цитирует РИА Новости сообщение движения.
Накануне стало известно о запуске «Хезболлой» в сторону Израиля мощной ракеты. По сообщениям Reuters, ранее эта ракета не использовалась в военных действиях.
При этом ранее глава ливанского движения Сейед Насралла назвал вполне реальными шансы перетекания конфликта между Израилем и «Хезболлой» в полномасштабную войну. В Ливане готовятся к новому этапу военных действий против Армии обороны Израиля.