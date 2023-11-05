«Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской казарме на границе с Ливаном

Также под удар попал израильский военный объект Джал ад-Дир.

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Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о нанесении ракетного удара по израильской казарме Авемим и военному объекту Израиля на границе с Ливаном.

«В воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами», - цитирует РИА Новости сообщение движения.

Накануне стало известно о запуске «Хезболлой» в сторону Израиля мощной ракеты. По сообщениям Reuters, ранее эта ракета не использовалась в военных действиях.

При этом ранее глава ливанского движения Сейед Насралла назвал вполне реальными шансы перетекания конфликта между Израилем и «Хезболлой» в полномасштабную войну. В Ливане готовятся к новому этапу военных действий против Армии обороны Израиля.