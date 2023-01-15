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ВС РФ развивали успех в направлении северных окраин Артемовска в ДНР

Анна Назайкина
14:08 15.01.2023
За сутки на Донецком направлении в ходе боев удалось уничтожить свыше 80-ти украинских боевиков, два танка, три боевые бронемашины, а также три автомобиляж.
ВС РФ развивали успех в направлении северных окраин Артемовска в ДНР
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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ВС РФ на Донецком направлении развивали успех в направлении северных окраин Артемовска ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск», - сказал он.

Кроме того, Вооруженные Силы РФ развивали успех в направлении ж/д станции Соль.

По данным МО РФ, за сутки на Донецком направлении в ходе боев удалось уничтожить свыше 80-ти украинских боевиков, два танка, три боевые бронемашины, а также три автомобиля.

В минувшую пятницу, 13 января, в российском оборонном ведомстве заявили о взятии под контроль Соледара. В МО РФ рассказали, благодаря чему стало возможным освобождение города.

Конашенков уточнил, что в общей сложности с начала СВО по защите Донбасса удалось уничтожить 372 вражеских самолета, 200 вертолетов, 2 882 беспилотников, 401 ЗРК, 7 525 танков и других боевых бронемашин, 982 РСЗО, 3 836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 052 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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