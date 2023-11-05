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Политолог Владимир Корнилов рассказал о причине возможной поездки Владимира Зеленского в Израиль. Он отметил, что этот визит несет в себе прагматичный характер.

«Почему ему (Зеленскому) это нужно, вполне понятно — Украина больше не в фокусе внимания», - констатировал Владимир Корнилов в беседе со «Звездой».

Также он подчеркнул, что накануне во время переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил о своем недовольстве отсутствием финансовой помощи.

Кроме того, напомнил Корнилов, Зеленский никогда не скрывал своего желания посетить Израиль. Он заявлял об этом в первые дни после начала столкновений в Газе и призывал мировых лидеров к визиту. Однако в тот момент ему намекнули, что его предложение неуместно.

На данный момент Зеленский хочет отложить свою поездку в Израиль из-за утечки информации. Украинский дипломат сообщил, что лидер киевского режима хотел, чтобы информация о его визите стала известна только тогда, когда он «ступит на израильскую землю».