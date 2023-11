В стране и мире Times of Israel: Зеленский может отменить визит в Израиль из-за утечки данных Анна Ушакова Отмечается, что утечка информации о визите в Израиль может нанести ущерб безопасности Зеленского. © Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, Global Look Press Читайте нас на: Киев задумался об отмене визита Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки информации. Об этом сообщает Times of Israel. Издание ссылается на дипломата, который сказал, что Зеленский хотел, чтобы информация о его визите стала известна только тогда, когда он «ступит на израильскую землю», отмечает Life. Источник одного из израильских телеканалов отметил, что утечка данных о посещении Зеленским Израиля может нанести ущерб безопасности украинского лидера, а также доверию между израильскими и украинскими чиновниками. Третьего ноября Channel 12 сообщил, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль 6 и 7 ноября. Согласно информации дипломатических источников телеканала, между Израилем и Украиной были переговоры касательно возможного визита. Ранее Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль. Он планировал прибыть вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Однако, главе киевского режима указали на то, что сейчас для его визита не лучшее время. Экспертное мнение и аналитика