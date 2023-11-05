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Times of Israel: Зеленский может отменить визит в Израиль из-за утечки данных

Анна Ушакова
11:25 05.11.2023
Отмечается, что утечка информации о визите в Израиль может нанести ущерб безопасности Зеленского.
Times of Israel: Зеленский может отменить визит в Израиль из-за утечки данных
© Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, Global Look Press
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Киев задумался об отмене визита Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки информации. Об этом сообщает Times of Israel.

Издание ссылается на дипломата, который сказал, что Зеленский хотел, чтобы информация о его визите стала известна только тогда, когда он «ступит на израильскую землю», отмечает Life.

Источник одного из израильских телеканалов отметил, что утечка данных о посещении Зеленским Израиля может нанести ущерб безопасности украинского лидера, а также доверию между израильскими и украинскими чиновниками.

Третьего ноября Channel 12 сообщил, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль 6 и 7 ноября. Согласно информации дипломатических источников телеканала, между Израилем и Украиной были переговоры касательно возможного визита.

Ранее Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль. Он планировал прибыть вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Однако, главе киевского режима указали на то, что сейчас для его визита не лучшее время.

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