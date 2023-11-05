FT: Западу невыгодно конфисковывать российские активы

В статье отметили, что конфискация активов РФ может вызвать вывод с Запада резервов других стран.

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Конфискация российских замороженных активов может обернуться для Запада тем, что другие страны могут вывести свои резервы за пределы ЕС, что приведет к дестабилизации мировой финансовой системы. Об этом пишет Financial Times.

«Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции», — сообщается в публикации, передает «360».

Ранее председатель Государственной дума России Вячеслав Володин заявил, что конфискация замороженных российских активов приведет к симметричному ответу со стороны России.

Напомним, что Запад собирается конфисковать активы РФ для того, чтобы объединить их в фонд ЕС, а вырученные средства инвестировать, и доходы направить на выплату компенсаций Украине.