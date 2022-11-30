Из замороженных 319 млрд евро активов РФ могут создать фонд ЕС для компенсаций Киеву

По словам главы ЕК, заработанное пойдет на помощь киевскому режиму, чтобы компенсировать ущерб, который, как утверждается, составил 600 миллиардов евро.

© Фото: Wilfried Wirth, imagebroker.com, GlobalLookPress

Средства Банка России, которые были заблокированы на зарубежных счетах, а также конфискованные вследствие экономических рестрикций активы, нужно объединить в фонд, а вырученные средства инвестировать и доходы направить на выплату компенсаций Украине, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы заблокировали €300 млрд резервов Центрального банка России и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», - сказала она в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в скором времени Европейский союз, а также партнеры организации смогут управлять вырученными деньгами, а также инвестировать их. По словам главы ЕК, заработанное пойдет на помощь киевскому режиму, чтобы компенсировать ущерб, который, как утверждается, составил 600 миллиардов евро.

Несколькими днями ранее стало известно, что европейские страны договорились, что исключат российский газ из перечня совместных закупок. Также сегодня появились сообщения, что Совет Европейского союза принял решение расценивать попытки обойти санкции в качестве преступления.