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Володин предупредил о симметричном ответе на кражу замороженных средств РФ

Игнат Далакян
10:31 29.10.2023
По словам Володина, ряд европейских политиков снова заговорили о воровстве российских замороженных средств.
Володин предупредил о симметричном ответе на кражу замороженных средств РФ
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Симметричный ответ может последовать, в случае кражи замороженных средств России в Европе. Об этом предупредил председатель Государственной дума России Вячеслав Володин.

Как он написал в своем Telegram-канале, ряд политиков из Европы в главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заговорили о воровстве замороженных средств Российской Федерации для продолжения милитаризации киевского режима.

«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа», - предупредил Володин.

По его словам, будут конфискованы гораздо большие актив, которые принадлежат недружественным странам, чем российские средства в Европе.

Ранее Володин обвинил Соединенные Штаты в конфликте на Ближнем Востоке. Спикер Госдумы России призвал ООН привлечь президента США Джо Байдена к ответственности за эскалацию палестино-израильского конфликта.

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