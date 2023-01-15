Вирусолог Альтштейн предупредил о невыявленных случаях «кракена» в РФ

Новый подвид «омикрона» сейчас слабо распространен в стране, но ситуация может измениться, подчеркнул эксперт.

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Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» рассказал о том, что несмотря на то, что в России был выявлен только один случай заражения подвариантом омикрон-штамма «кракен», он может получить распространение.

«Относительно “кракена”...сообщили о первом случае, он у нас еще не распространен, это не значит, что случай один, их, конечно, намного больше, один выявлен», - объяснил эксперт.

По словам Альтштейна, это показатель того, что новый подвид «омикрона» на данный момент распространен еще не сильно, однако ситуация может измениться.

Ранее, 12 января, стало известно о первом случае инфицирования «кракеном». Заражение зарегистрировали в Пензенской области. В Роспотребнадзоре тогда заявили, что введение новых ограничений в связи с этим подвидом не планируется.

Эпидемиолог Камиль Хафизов в беседе со «Звездой» заявил, «кракен» является наиболее заразным штаммом из всех, что были зафиксированы с начала пандемии коронавирусной инфекции.