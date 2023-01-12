В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России выявили первый случай омикрон-штамма «кракен»

Сергей Лебедев
09:32 12.01.2023
Его обнаружили в Пензенской области.
В России выявили первый случай омикрон-штамма «кракен»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Российской Федерации зафиксировали первый случай нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон» под названием «кракен». Его обнаружили в Пензенской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, европейцев предупредили об опасности нового штамма COVID-19 «кракен». Сейчас XBB.1.5 выявили в 28 странах, а в Америке он стал доминирующим штаммом.

При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания. Однако он более заразный.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:54 В стране и мире
У первой леди США нашли рак кожи
09:13 В стране и мире
МВД России объявило в розыск журналиста Бабченко*
08:43 В стране и мире
Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем разоблачители
07:26 В стране и мире
Более тысячи человек остаются под арестом в Бразилии после массовых беспорядков
06:35 В стране и мире
В России могут разрешить оплачивать съемное жилье из маткапитала
Популярное
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.