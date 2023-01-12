В России выявили первый случай омикрон-штамма «кракен»

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В Российской Федерации зафиксировали первый случай нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон» под названием «кракен». Его обнаружили в Пензенской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, европейцев предупредили об опасности нового штамма COVID-19 «кракен». Сейчас XBB.1.5 выявили в 28 странах, а в Америке он стал доминирующим штаммом.

При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания. Однако он более заразный.