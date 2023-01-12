В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эпидемиолог Хафизов назвал «кракен» самым заразным штаммом за всю историю пандемии

Ян Брацкий
16:44 12.01.2023
Новый штамм COVID-19 является рекомбинантным вариантом, части генома которого происходят от различных штаммов, что делает его неуязвимым перед антителами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Обнаруженный не так давно в России штамм коронавируса «кракен» является самым заразным за всю историю пандемии. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Это самый заразный вариант коронавируса за всю историю пандемии COVID-19. В США он уже активно распространяется, и там 40% всех новых случаев приходятся именно на "кракен". В ЕС показатель ниже, и недавно только был обнаружен первый случай в России», - рассказал Хафизов.

Уникальные свойства «кракена», делающие его самым заразным штаммом COVID-19, обусловлены его строением, пояснил ученый.

«Это интересный рекомбинантный вариант, часть генома которого происходит от одного штамма, а часть от другого. Это дает "кракену" уникальные свойства, которых не было у других штаммов. Они соединились и мутировали, что позволяет этому штамму избегать антител», - объяснил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Что касается летальности, то у пациентов со штаммом «кракен» она невысокая, успокоил Хафизов. Поэтому распространение данной разновидности вируса не вызывает у врачей особенной тревоги. У многих россиян, переболевших ковидом в недавнем прошлом, еще остался естественный иммунитет.

О том, что в Российской Федерации зафиксировали первый случай нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон» под названием «кракен», стало известно сегодня утром. Его обнаружили у одного из пациентов в Пензенской области. В Роспотребнадзоре по этому поводу уже заявили, что не планируют вводить никаких новых ограничений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:11 В стране и мире
В Раду внесено постановление о лишении Медведчука мандата
17:57 В стране и мире
Минобороны Германии пообещало Украине 40 БМП Marder до апреля 2023 года
17:38 В стране и мире
Захарова высказалась о поддержке Турцией «мирной формулы» Зеленского
16:34 Армия
Песков объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
15:09 В стране и мире
Видео
ФСБ допросила собиравшегося на Украину жителя Твери
Популярное
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.