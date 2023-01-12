Эпидемиолог Хафизов назвал «кракен» самым заразным штаммом за всю историю пандемии

Новый штамм COVID-19 является рекомбинантным вариантом, части генома которого происходят от различных штаммов, что делает его неуязвимым перед антителами.

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Обнаруженный не так давно в России штамм коронавируса «кракен» является самым заразным за всю историю пандемии. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Это самый заразный вариант коронавируса за всю историю пандемии COVID-19. В США он уже активно распространяется, и там 40% всех новых случаев приходятся именно на "кракен". В ЕС показатель ниже, и недавно только был обнаружен первый случай в России», - рассказал Хафизов.

Уникальные свойства «кракена», делающие его самым заразным штаммом COVID-19, обусловлены его строением, пояснил ученый.

«Это интересный рекомбинантный вариант, часть генома которого происходит от одного штамма, а часть от другого. Это дает "кракену" уникальные свойства, которых не было у других штаммов. Они соединились и мутировали, что позволяет этому штамму избегать антител», - объяснил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Что касается летальности, то у пациентов со штаммом «кракен» она невысокая, успокоил Хафизов. Поэтому распространение данной разновидности вируса не вызывает у врачей особенной тревоги. У многих россиян, переболевших ковидом в недавнем прошлом, еще остался естественный иммунитет.

О том, что в Российской Федерации зафиксировали первый случай нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон» под названием «кракен», стало известно сегодня утром. Его обнаружили у одного из пациентов в Пензенской области. В Роспотребнадзоре по этому поводу уже заявили, что не планируют вводить никаких новых ограничений.