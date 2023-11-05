Мэттью Перри похоронили в Голливуде рядом со студией, где снимали «Друзей»

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Похороны американского актера Мэттью Перри, в наибольшей степени запомнившегося зрителю по роли Чендлера в сериале «Друзья», прошли в Голливуде на кладбище недалеко от студии, где снимался культовый сериал, передает TMZ.

«Мэттью Перри был похоронен на этой неделе... на скромном собрании присутствовали его старые коллеги», - говорится в сообщении.

Издание обратило внимание на то, что место в парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе, где похоронили Перри, находится совсем рядом со студией Warner Bros., где и проходили съемки «Друзей». Как утверждается, на церемонию прощания пришли не более 20 человек, в числе которых были родственники и друзья актера.

В частности, проститься с Мэттью Перри пришли его «друзья»-актеры из знаменитого сериала - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Лиза Кудроу.

Актера не стало на прошлой неделе, 28 октября. Он ушел из жизни в возрасте 54 лет. По данным СМИ, мужчину нашли мертвым дома в джакузи. Полиция не обнаружила признаком насильственной смерти. Утверждается, что актер умер от утопления.