Актер из сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

© Фото: Ron Sachs Cnp Globallookpress

Актер Мэттью Перри, снявшийся в сериале «Друзья» в роли Чендлера Бинга, скончался у себя дома. Возможной причиной смерти стало утопление, сообщает американский таблоид TMZ.

В публикации указано, что 54-летний актер был найден у себя дома в субботу 28 октября. Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах поясняет, что скорее всего он утонул в джакузи. Признаков насильственной смерти не обнаружено. На месте также не нашли наркотических веществ.

Мэттью Перри наиболее известен по своим комедийным ролям. Помимо сериала «Друзья», Мэттью Перри снимался в фильмах «Папе снова 17», «Девять ярдов», «Поспешишь - людей насмешишь». Однако он играл и в драмах, например в фильме «История Рона Кларка».