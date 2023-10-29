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Актер из сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Анастасия Бобылева
03:43 29.10.2023
Как сообщили в правоохранительных органах, причиной смерти могло стать утопление в джакузи.
Актер из сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
© Фото: Ron Sachs Cnp Globallookpress
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Актер Мэттью Перри, снявшийся в сериале «Друзья» в роли Чендлера Бинга, скончался у себя дома. Возможной причиной смерти стало утопление, сообщает американский таблоид TMZ.

В публикации указано, что 54-летний актер был найден у себя дома в субботу 28 октября. Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах поясняет, что скорее всего он утонул в джакузи. Признаков насильственной смерти не обнаружено. На месте также не нашли наркотических веществ.

Мэттью Перри наиболее известен по своим комедийным ролям. Помимо сериала «Друзья», Мэттью Перри снимался в фильмах «Папе снова 17», «Девять ярдов», «Поспешишь - людей насмешишь». Однако он играл и в драмах, например в фильме «История Рона Кларка».

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