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Bild am Sonntag: поставка танков Leopard на Украину возможна только к 2024 году

Семен Лавров
10:30 15.01.2023
По словам главы немецкого концерна Rheinmetall, перед отправкой танков в зону боевых действий их сначала полностью разбирают, а потом собирают снова.
Bild am Sonntag: поставка танков Leopard на Украину возможна только к 2024 году
© Фото: Philipp Schulze, dpa , GlobalLookPress
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Поставка Киеву немецких танков Leopard возможна только в начале 2024 года. Об этом сообщил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года», - приводит его слова газета Bild am Sonntag.

Это связано с тем, что для подготовки танков к выполнению боевых задач их необходимо не только перекрасить, но и переоборудовать. Для этого их сначала полностью разбирают, а потом собирают снова. На это, по словам Паппергера, уйдет около года.

Ранее стало известно, что Лондон намерен передать Киеву 14 танков Challenger 2. Согласно сообщению на официальном сайте правительства Великобритании, они будут отправлены в течение ближайших недель. В ответ на это российский посол в Соединенном Королевстве в очередной раз напомнил, что военная помощь Украине отнюдь не приближает окончание боевых действий, а лишь способствует их ужесточению и новым жертвам.

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Bild am Sonntag: поставка танков Leopard на Украину возможна только к 2024 году
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