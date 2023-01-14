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Ермак заявил, что Украина начала получать тяжелую технику от союзников

Семен Лавров
09:13 14.01.2023
По словам руководителя офиса Зеленского, таким образом сотрудничество Украины с союзниками продолжается.
Ермак заявил, что Украина начала получать тяжелую технику от союзников
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украина начала получать тяжелую бронетехнику от союзников. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику», - написал он в Telegram.

Он также заявил, что ожидает, что их партнеры и дальше будут поддерживать Киев «всеми возможными способами».

Ранее один из авторов портала Military Watch выразил мнение, что Украина не сможет применить немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 в боевых действиях, из-за сложности техобслуживания и большого расхода горючего. Он также напомнил о «болезненном» опыте их использования турецкими военными.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любое вооружение используемое украинскими националистами в ходе боевых действий против России является законной целью для российских военных, поскольку демилитаризация Украины - одна из задач СВО.

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