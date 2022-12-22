В Кремле заявили, что американские системы Patriot станут законной целью после поставки украинским боевикам

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заметил, что Соединенные Штаты и другие страны Запада движутся по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня поставляемых на Украину вооружений.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное поступление в руки украинских боевиков американских ЗРК Patriot.

По его словам, в этом случае зенитные ракетные комплексы станут законной целью для российских войск.

«Безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что Соединенные Штаты и другие страны Запада движутся по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня поставляемых на Украину вооружений.

Как отметил Песков, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, но, наоборот, лишь затягивает ее. При этом все попытки не могут помешать России достигать своих целей в ходе спецоперации.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия пока анализирует ответ на введение Западом потолка цен на российский газ.